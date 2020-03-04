أثار غضب جهاز المخابرات وتسبب بـ”أزمة” بين المؤسسات الحكومية.. من هو أبو علي العسكري؟

2020/03/04 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انشغلت الاوساط الشعبية والاعلامية، منذ يوم أمس، بالتوترات التي ضربت مؤسسات حكومية أمنية، إثر تغريدة من حساب تابع لكتائب حزب الله بشكل رسمي لـ”شخصية وهمية” باسم ابو علي العسكري.وبعد سلسلة تغريدات وهجمات مشابهة، استهدفت رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي واتهامه بالعمالة لأميركا، تسببت تغريدة اخيرة للعسكري، بـ”كسر صمت” جهاز […]

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