سكك الحديد تتخذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا

2020/03/04 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير سكك الحديد طالب جواد، اليوم الأربعاء، إجراءات عدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال جواد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “السكك باشرت بتعقيم المحطة المركزية”، مشيراً إلى أنه “تمّ الإيعاز إلى محطات السكك كافة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات والفرق الصحية”.وأوضح “تم تعقيم جميع

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