2020/03/04 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، غلق كافة الجوامع في المحافظة بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لإمام أحد الجوامع.وبعد حالة الوفاة قررت المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية وبالتنسيق مع لجنة الفتاوي و محافظة السليمانية غلق كافة الجوامع و دور العبادة في مدينة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها لأجل غير مسمى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تقرر غلق كافة الجوامع بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تقرر غلق كافة الجوامع بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).