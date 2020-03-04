بريطانيا مستعدة لضربة كورونا الاقتصادية

2020/03/04 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن أسس الاقتصاد قوية.

وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن 40 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس، وحذر بوريس جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “لا شك أن شيئا مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب، وهناك دائما احتمال لتراجع اقتصادي أيضا وأنتم ترون ذلك حول العالم..



ونحن مستعدون لذلك”.

وأضاف قائلا “لكن لا تنسوا أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية جدا”.

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