واخيراً.. خبر سار من بغداد بخصوص مصابين بفيروس كورونا

2020/03/04 | 13:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، أن خمسة من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا مرحلة الخطر.وقال الحجامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصابين الخمسة بفيروس كورنا وبينهم اثنتان من النساء تجاوزوا مرحلة الخطر ويتمتعون بصحة جيدة حيث رقدوا في ردهات خاصة بالحجر الصحي".وأضاف الحجامي، أنه "تم تهيئة ردهات كبير مخصصة للعزل لمعالجة المصابين بفيروس كورونا"، مبيناً أن "الوضع الصحي مسيطر عليه في مديريتنا".وأوضح أن "صحة الكرخ لديها الإمكانية في استقبال المصابين بفيروس كورونا".وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً، بالاضافة الى تشخيص 32 اصابة بالفيروس في عموم العراق.

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