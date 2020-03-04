ما سبب إرتفاع معدلات الطلاق الخُلعي في المحاكم العراقية؟

2020/03/04 | 13:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر دعاوى الطلاق الخلعي بصورة واسعة في محاكم الأحوال الشخصية، ويرجع متخصصون وخبراء إلى أن أسبابه غالبا ما تكون مادية، فالزوج يرفض ‏طلاق زوجته خوفاً من التبعات المادية والنفقات أو […]

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