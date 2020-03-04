يونس محمود يخضع لفحص كورونا

2020/03/04 | 13:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لنجم المنتخب الوطني يونس محمود، وهو يخضع لفحص فيروس كورونا.والتقطت الصورة للسفاح في مطار اربيل حيث تم فحصه للتأكد من خلوه من الاصابة.وانتشر هذا الفيروس بصورة كبيرة في العالم ووصل العراق حيث شخص حتى الآن 32 حالة إصابة مؤكدة.

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