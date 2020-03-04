"كورونا" يقتل إمام مسجد في السليمانية والأوقاف تعلّق "صلاة الجماعة"

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرسجل إقليم كردستان، صباح اليوم الأربعاء، حالة وفاة لإمام مسجد قال إنها أول حالة وفاة بفيروس كورونا على مستوى العراق، بعد ساعات من إعلان اكتشاف إصابته، فيما تضارب هذا التصريح مع تأكيد وزارة الصحة في بغداد، بأن الشخص توفي قبل أن تظهر نتائج فحوصاته ولا دليل على أنه توفي بفعل "كورونا" بعد.

أعلنت صحة سليمانية اكتشاف حالة سادسة مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

وأكد وزير الصحة في إقليم كردستان ببيان اطلع عليه "ألترا عراق"، اكتشاف حالة سادسة مصابة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية اليوم"، مؤكدًا أن "الشخص المصاب هو إمام مسجد".

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من جانبه قال الناطق الرسمي للصحة في السليمانية، ياد نقشبندي، إن "الوضع الصحي للمصاب السبعيني، ليس مستقرًا، ويخضع الآن للعناية الطبية المشددة"، قبل أن يعلن بعد ساعات، وفاة إمام المسجد، المصاب بفيروس كورونا.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفايروس كورونا المستجد في المحافظة، مؤكدة أن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، وأوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها".

من جانبها، أعلنت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة السليمانية، الأربعاء، إيقاف جميع مراسيم صلاة الجماعة في المحافظة، وذلك بعد ساعات من اعلان وفاة إمام المسجد بـ"كورونا".

قال فريدون غريب مدير دائرة اوقاف السليمانية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق": "قررنا إيقاف جميع مراسيم صلاة الجماعة في محافظة السليمانية بصورة مؤقتة".

وزارة الصحة في بغداد، شكّكت بما صرحت به وزارة صحة إقليم كردستان مؤكدة أن المصاب توفي قبل أن تظهر نتائج الفحوصات

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية سلامة المواطنين".

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والمرجعية تقلّل من مخاطره في العراق

لكن وزارة الصحة في بغداد، شكّكت بما صرحت به وزارة صحة إقليم كردستان، مشيرة إلى أن "المصاب توفي قبل أن تظهر نتائج الفحوصات للتأكد من حقيقة إصابته بكورونا".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تداولت بعض وسائل الإعلام خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق"، مؤكدًا أنه "تم تشخيص ٥ حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجًا، وبعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي ولم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابًا بفيروس كورونا المستجد أم لا، وبانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية والقادرة على تأكيد الإصابة من عدمه". وبيّن انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في إقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية".

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