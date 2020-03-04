2020/03/04 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريبدأ منخفض جوي حركي بالتأثير على أجواء العراق نهاية الأسبوع الجاري، قبل أن يؤثر منخفض جبهوي عالي الفعالية منتصف شهار آذار/مارس الجاري يبشر بأمطار وفيرة شاملة لأغلب مناطق العراق.

متنبئ جوي: المنخفض الجوي الجبهوي يؤثر على البلاد بداية الأسبوع المقبل ترافقه زخات من الأمطار الرعدية

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "تحديثات الطقس للفترة القريبة تشير إلى منخفض جوي حركي يؤثر على العراق بشكل عام ويسبب تساقط الأمطار وترافقه رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وارتفاع في درجات الحرارة مع عطلة نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "حرارة مرتفعة تتخطى حاجز الـ 30 في بعض مدن الجنوب خلال الأسبوع المقبل".

اقرأ/ي أيضًا: الشتاء يحزم حقائب الرحيل..



اخلعوا الملابس الثقيلة واستعدوا لتقلبات الربيع

وشدد على أن "المنخفض الجوي الجبهوي يؤثر على البلاد بداية الأسبوع المقبل ترافقه زخات من الأمطار الرعدية ونشاط عالي للرياح الجنوبية الشرقية، وفرص الامطار ستطال مناطق الشمال على وجه الخصوص ومدن وسط البلاد".

وبيّن السلامي أن "نماذج التنبؤ الجوي المختلفة بدأت تشير إلى أمطار قد تكون شاملة لجميع مناطق العراق"، مشيرًا إلى أن "نموذج الوكالة الأوروبية ecmwf يشير إلى أمطار وفيرة لأغلب مناطق العراق منتصف الشهر، حيث أن منخفض منتصف الشهر سيكون في موقع ممتاز من البلاد".

وأكد أن "تحسنًا كبيرًا يطرأ على المنظومة الجوية في النصف الثاني من آذار/مارس الحالي وعودة الحالات الماطرة".

من جانبه، أكد المتنبئ صادق عطية وجود "تقلبات جوية متوقعة بشكل مبدئي اعتبارًا من يوم الجمعة حيث منخفض جوي جديد يعقبها انخفاض بالحرارة اعتبارًا من السبت".

اقرأ/ي أيضًا:

المنخفض الجوي يحزم حقائب الرحيل على أمل العودة..



طقس بارد وأمطار جديدة

الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة بموجة برد ختامية..



وتحذيرات من سيول وفيضانات محتملة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منخفض جوي "يتربص" بمحاولات قدوم الصيف.. موجة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منخفض جوي "يتربص" بمحاولات قدوم الصيف.. موجة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).