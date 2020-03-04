بغداد تعطي “جرعة أمل”.. وتناقض تأكيد كردستان بشأن تسجيل “أول وفاة” بفيروس “كورونا”!

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الصحة العراقية ببغداد، ان الشخص المتوفي في محافظة السليمانية، توفي قبل ان تظهر نتائج فحوصاته للتأكد من اصابته بكورونا، مبينة انه كان يعاني من امراض مزمنة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تداولت بعض وسائل الإعلام خبر وفاة أول حالة بفيروس […]

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