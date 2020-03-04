بعد تأجيل دام 6 سنوات.. ديالى تعلن بدء العمل بالمدينة الرياضية

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت مديرية شباب ورياضة ديالى، اليوم الاربعاء، عن بدء العمل في مشروع المدينة الرياضية بكلفة 105 مليار بعد توقف دام 6 سنوات.وقال مدير الدائرة هيثم عبد الستار، ان” ارض مطار ابن فرناس في منطقة السبتية(10كم شمال غرب بعقوبة) جرى تسلميها بصورة رسمية من قبل محافظ ديالى مثنى التميمي الى الشركة الروسية […]

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