وزارة الصحة تصدر بياناً بشأن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق علقت وزارة الصحة والبيئة حول وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “بعض وسائل الإعلام تداولت خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق”.وبينت، أنه “تم تشخيص ٥ حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني […]

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