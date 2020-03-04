مصدر: المشتبه بإصابته بكورونا في الديوانية ثبتت سلامته

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

افاد مصدر في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (04 اذار 2020)، بسلامة الأشخاص المحجور في مستشفى الديوانية التعليمي من فايروس كورونا، بعد وجود اشتباه بإصابته بالفايروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نتائج الفحوصات المختبرية للمشتبه به المحجور في مستشفى الديوانية التعليمي جادت سليمة واثبتت عدم اصابته".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت، الثلاثاء (03 آذار، 2020) ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة، أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء"، مشيرا الى أن "كل المصابين كانوا قادمين من إيران".

ولفت الى أن "متابعة الحالات واكتشافها تمت من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

وأكد اتخاذ "وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها"، لافتا الى تأكيد "الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت الوزارة في بيان تل

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وذكر البيان الموحد للعتبتين، أنه "في ظل الظروف التي يشهدها العراق الحبيب ارتأت الأمانتان العامتان للعت

بغداد اليوم – متابعة

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وقال الويسي في تصريح صحفي إن " المتوفي، ملا رشيد

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