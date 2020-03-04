وزارة الصحة: إصابة الرجل المتوفي في السليمانية بفايروس كورونا لم تتأكد حتى الآن.. وننتظر نتائج الفحص

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (04 آذار 2020)، بياناً بشأن تسجيل العراق، أول حالة وفاة بسبب فايروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه لم يتم التاكد إلى الآن من أن سبب الوفاة بـ"كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص 5 حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا، وبعد اخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي ولم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا وبانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية والقادرة على تأكيد الإصابة من عدمه".





وأضاف، أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في اقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية".

ودعا بيان الوزارة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم الاستعجال بنشر اخبار من غير المصادر الرسمية".

وسجل العراق، في وقت سابق من اليوم، أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، لرجل دين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، في السليمانية، إن مصاباً بفايروس كورونا توفي اليوم في السليمانية، بعد أن تم تشخيص إصابته في وقت سابق من اليوم.

وأضاف، أن المصاب هو رجل دين كردي، يناهز عمره الـ 70 عاماً.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (04 اذار 2020)، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وقال يادي النقشبندي، المتحدث الاعلامي باسم صحة السليمانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالة السادسة المصابة بفايروس كورونا والمسجلة حديثاً وضعها الصحي غير مستقر".

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.

بعد ذلك، قال نجل رجل الدين المتوفي مؤخراً في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، إن والده ملا رشيد عبدالرحمن لم يزر إيران في الأيام الأخيرة أبداً.

وذكر نجل رشيد عبد الرحمن، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام الكردية، إن والده "كان يعاني من مشاكل في القلب والربو مزمنة ولم يزر إيران في الايام الاخيرة ابداً".

وأوضح، أن والده "أصيب بحمى شديدة استدعت دخوله للمستشفى وتوفي على إثرها".

وفي غضون ذلك، كشف رئيس اتحاد علماء الإسلام، ملا عبد الله سعيد ويسي، في وقت سابق من اليوم، أن أمام الجامع المتوفى، ملا رشيد عبد الرحمن، استقبل قبل أيام اشخاصاً قادمين من إيران.

وقال الويسي في تصريح صحفي إن " المتوفي، ملا رشيد عبد الرحمن، استقبل قبل أيامن ضيوفاً في منزله قادمين من إيران وأصابته العدوى".

وأضاف أن "عبد الرحمن كان يعاني من أمراض في القلب، أضعفت من قدرته على تحمل أعراض كورونا، وفقد حياته بمرضه الأول".

ولفت رئيس اتحاد علماء الإسلام إلى أن" عبد الرحمن كان قد أقام الصلاة الجمعة الماضية إماماً".

بغداد اليوم-الديوانية

افاد مصدر في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (04 اذار 2020)، بسلامة الأشخاص المحجور في مستشفى الديوانية التعليمي من فايروس كورونا، بعد وجود اشتباه بإصابته بالفايروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت العتبتان العباسية والحسينية، الأربعاء (4 شباط 2020) قراراً موحداً بشأن مهرجان الربيع واحتفالات ولادات شهر شعبان.

وذكر البيان الموحد للعتبتين، أنه "في ظل الظروف التي يشهدها العراق الحبيب ارتأت الأمانتان العامتان للعت

بغداد اليوم – متابعة

كشف رئيس اتحاد علماء الإسلام، ملا عبد الله سعيد ويسي، الأربعاء (4 آذار 2020)، أن أمام الجامع المتوفى، ملا رشيد عبد الرحمن، استقبل قبل أيام اشخاصاً قادمين من إيران.

وقال الويسي في تصريح صحفي إن " المتوفي، ملا رشيد

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