العتبتان العباسية والحسينية تصدران قراراً مشتركاً بشأن مهرجان الربيع واحتفالات ولادات شهر شعبان

2020/03/04 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت العتبتان العباسية والحسينية، الأربعاء (4 شباط 2020) قراراً موحداً بشأن مهرجان الربيع واحتفالات ولادات شهر شعبان.

وذكر البيان الموحد للعتبتين، أنه "في ظل الظروف التي يشهدها العراق الحبيب ارتأت الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، وبتوجيه من قبل سماحة المتوليين الشرعيين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، تأجيل مهرجان ربيع الشهادة للعام الحالي 1441 هجرية".

واضافا البيان: "سيتم الاكتفاء بالاحتفاليات والفعاليات العامة بمناسبة ولادة الأقمار المحمدية في شهر شعبان المعظم".

يأتي ذلك، بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، في البلاد، وتسجيل أول حالة وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، في محافظة السليمانية في إقليم كردستان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، في السليمانية، إن "مصاباً بفايروس كورونا توفي اليوم في السليمانية، بعد أن تم تشخيص إصابته في وقت سابق من اليوم".

وأضاف، أن "المصاب هو رجل دين كردي، يناهز عمره الـ 70 عاماً".

وأمس الثلاثاء، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الوضع الصحي للحالات الـ30 المسجلة في العراق بفايروس كورونا.

وقال البدر، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الوضع الصحي للحالات الـ30 المؤكد اصابتهم بفايروس (كورونا) في العراق مستقر لدى الجميع".

وأضاف ان "الحالات المتقدمة بفايروس كورونا لا ينفع معها العلاج"، مبينا ان "هناك علاجات طبقت وجاءت بنتيجة إيجابية لكنها ليست علاجات مشخصة للفايروس".

بغداد اليوم-الديوانية

افاد مصدر في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (04 اذار 2020)، بسلامة الأشخاص المحجور في مستشفى الديوانية التعليمي من فايروس كورونا، بعد وجود اشتباه بإصابته بالفايروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (04 آذار 2020)، بياناً بشأن تسجيل العراق، أول حالة وفاة بسبب فايروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه لم يتم التاكد إلى الآن من أن سبب الوفاة بـ"كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تل

بغداد اليوم – متابعة

كشف رئيس اتحاد علماء الإسلام، ملا عبد الله سعيد ويسي، الأربعاء (4 آذار 2020)، أن أمام الجامع المتوفى، ملا رشيد عبد الرحمن، استقبل قبل أيام اشخاصاً قادمين من إيران.

وقال الويسي في تصريح صحفي إن " المتوفي، ملا رشيد

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