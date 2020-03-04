قبل يوم من زيارة أردوغان لموسكو… اتهامات لتركيا بخرق القانون الدولي بإدلب

2020/03/04 | 13:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الدفاع الروسيّة تركيا بانتهاك القانون الدولي في سوريا ودعم التنظيمات الإرهابيّة خلال المعارك الدائرة في محافظة إدلب.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسيّة “إيغور كوناشينكوف” في بيان اليوم إن

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