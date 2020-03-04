2020/03/04 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، الأربعاء، القوى السياسية العراقية إلى تسمية رئيس وزراء يستطيع تشكيل حكومة "منسجمة وتوافقية ومقبولة"، معتبراً ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: اختيار مرشح غير جدلي ليس بالأمر الصعب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عراقي: اختيار مرشح غير جدلي ليس بالأمر الصعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).