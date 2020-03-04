إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا الى 15 حالة

2020/03/04 | 13:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة ان الإصابات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وأكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.

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