محافظة صلاح الدين تعطل دوام الجامعات والمدارس أسبوعا جديدا بسبب كورونا

2020/03/04 | 13:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، تعطيل دوام الجامعات والمدارس أسبوعا جديدا بسبب فيروس كورونا، مشيرة الى ان الدوام في دوائر الدولة بالمحافظة سيكون 50 %.وترأس النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار البلداوي اجتماعا لخلية الأزمة حول إجراءات المحافظة للوقاية من فايروس كورونا، وصدر عن الاجتماع عدة مقررات منها تعطيل الدوام في المدارس والجامعات أسبوعا آخر، فضلا عن تعطيل الدوام لعدد من الدوائر وتقليص الدوام في بعضها إلى 50 %.كما قررت الخلية وفقا لبيان صدر عن محافظة صلاح الدين "ايقاف التجمعات والمهرجانات والمؤتمرات في الوقت الحاضر، تشديد الإجراءات الإرشادية المتخذة في السيطرات بالنسبة للوافدين إلى المحافظة، وتوجيه الوقف السني بتوعية المواطن من خلال الأئمة والخطباء بالتعاون مع اعلام المحافظة".وأشار البيان إلى "التوجيه بإغلاق قاعات الأعراس والمقاهي وصالات الكوفي شوب".

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