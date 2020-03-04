رئاسة برلمان كوردستان تصدر بيانا بشأن اول حالة وفاة بكورونا في الاقليم

2020/03/04 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الاربعاء بيانا بشأن تسجيل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية عبرت فيها عن التعازي الى ذوي المتوفين داعية حكومة اقليم كوردستان الى اطلاق حملة توعوية وطنية واسعة بما يتعلق بالفيروس.

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