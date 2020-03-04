ديالى تغلق منفذين حدودين مع إيران وتحجر شخصين مشتبه بإصابتهما بـ

2020/03/04 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن إغلاق "منفذي المنذرية ومندلي" الحدودين مع إيران غلقا تاما كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت دائرة صحة المحافظة حجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بالفيروس كورونا.وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن حامد الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي، إنه "وفقا لمطالبات وتوجيهات دائرة صحة ديالى جرى غلق منفذي المنذرية ومندلي غلقا تاما بالإضافة الى منع التجمعات والمقاهي".من جهته قال مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي خلال المؤتمر الصحفي، إن "الدائرة لم تسجل الى هذه اللحظة حالة مؤكدة بالمرض وانما لديها اشتباه بحالتين جرى وضعهما في الحجر الصحي لحين ظهور التحاليل والتأكد من الاصابة او عدمها".واشار التميمي إلى أن "الدائرة طبقت كافة الاجراءات التي من شأنها مكافحة المرض ومنع انتشاره"، داعيا الى "ايقاف استيراد السلع كون الفايروس يمكنه ان يعيش على الاسطح مما قد يؤدي الى دخوله عبر البضائع المستوردة وانتشاره بالإضافة الى تقليل التجمعات وغلق المقاهي وارتداء الموظفين والمراجعين عدة الوقاية "الكمامة والكفوف".واكد التميمي أن "الفرق الصحية تقوم بفحص كافة الوافدين العراقيين".

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