تخدير الوعي بالنص المقدس والاحاديث الموضوعة وجهل السياسي والإعلامي العراقي

2020/03/04 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج كلام غير دقيق محمد بقي في مكة سنين طويلة ولم يتبعه الا عدد محدود ثم حتى عمه قال له تبا لك الهذا جمعتنا وقضية حديث الصادق الأمين هي...أكمل القراءة ←

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