اللهم شماتة طاح حظج ايران وطاح حظك مقتدى

2020/03/04 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي الانتصار الجديد الذي حققه الثوار العزل من اي سلاح سوى العلم العراقي وشعار نريد وطن باسقاط حكومة محمد توفيق علاوي قبل ان ترى النور، وقبلها اسقاط حكومة عادل...أكمل القراءة ←

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