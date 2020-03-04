تنحية علاوي قازوق الثوار لمقتدى القاتل.. من فمهِ الى مؤخرهِ

2020/03/04 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري خمسة اشهر وثوار الساحات العراقية يهتفون ضد المحاصصة وضد المفسدين وضد التدخلات الخارجية ويطالبون بانتخابات مبكرة وسن قانون عادل لها خمسة اشهر قدموا مئات الشهداء والاف المصابين كي...أكمل القراءة ←

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