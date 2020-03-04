الدولار يرتفع عالمياً بعد تفاقم المخاوف حيال فيروس “كورونا”

2020/03/04 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن فشل القرار المفاجئ للاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في تهدئة أثر فيروس “كورونا” على الاقتصاد.وجاءت مكاسب الدولار بعد نتائج الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في الولايات المتحدة، والتي كشفت تقدم “جو بايدن” على منافسه “بيرني ساندرز” في انتخابات “الثلاثاء الكبير” […]

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