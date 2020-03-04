نخب عراقية تستشعر “خطورة” كلمة بلاسخارت في مجلس الأمن.. هل يحدث تدخل دولي ضد “المجاميع المسلحة”؟

2020/03/04 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شغلت الإحاطة التي قدمتها ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الخاصة بأحداث العراق، انتباه النخبة العراقية على الصعيدين السياسي والإعلامي، فيما تحدثوا عن امكانية وضع العراق تحت وصاية دولية.وقالت بلاسخرات خلال احاطتها مجلس الامن بالوضع العراقي بشكل عام، ان “هناك مجموعات مسلحة خارج نطاق […]

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