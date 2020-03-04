ديالى تقرر غلق منفذي مندلي والمنذرية بشكل تام

2020/03/04 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء، عن إغلاق منفذي المنذرية ومندلي الحدودين مع إيران غلقا تاما كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فيما أكدت دائرة صحة المحافظة حجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بالفيروس كورونا.وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن حامد الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام صحة ديالى […]

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