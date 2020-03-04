الكمارك: اتلاف مواد مختلفة تستخدم بالغش الصناعي في كمرك مطار النجف الأشرف

2020/03/04 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن إتلاف مواد مختلفة ( أغلفة أدوية و مبيدات زراعية و اكياس أسمنت تستخدم في عملية الغش الصناعي ) في كمرك مطار النجف الأشرف ، وأن عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المطار المذكور .وأكدت الهيئة في بيان وتلقته

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