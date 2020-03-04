تعيين قيادي في التيار الصدري “مدقق في البنك المركزي تمهيدا لتسليمه منصب محافظ البنك المركزي

2020/03/04 | 14:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلاً عن حساب الاعلامي و المغرد “عمر الجنابي” : بحسب مصدر موثوق فإن النائب السابق والقيادي في التيار الصدري (جواد الشهيلي) المدان بقضايا فساد في حال سيطر التيار على الحكومة

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