العراق يرحل 82 من أطفال داعش إلى أذربيجان

2020/03/04 | 14:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، الاربعاء (04 آذار 2020)، عن ترحيل 82 من اطفال تنظيم داعش إلى جمهورية آذربيجان.وقال الصحاف في بيان إن “وزارة الخارجية شاركت في […]

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