اتحاد الكرة يقرر استمرار مباريات الدوري بدون جمهور

2020/03/04 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم استمرار إقامة مباريات الدوري الممتاز بلا جمهور انسجاماً مع قرار خلية الأزمة.

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