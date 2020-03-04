2020/03/04 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت المزارات الدينية في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن الانتهاء من مشروع اعمار 16 مرقد ديني دمرت فيما اسمته سنوات الدم.وقال مدير اعلام المزارات الدينية في ديالى احمد الربيعي، ان” 16 مرقد ديني منتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى دمرت من قبل العصابات التكفيرية في سنوات الدم( 2006-2009) تم الانتهاء من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء من اعمار 16 مرقدا دمرت في “سنوات الدم” بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء من اعمار 16 مرقدا دمرت في “سنوات الدم” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).