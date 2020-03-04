بينها إيقاف تثبيت العقود والاجراء.. المالية النيابية تقدم مقترحات لتقليل عجز الموازنة

2020/03/04 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، هيئتي الضرائب والكمارك إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وايجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها اتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية، فيما قدمت مقترحات لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة المالية […]

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