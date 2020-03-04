العبادي يطرح مبادرة جديدة من 6 خطوات لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة

2020/03/04 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طرح رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الأربعاء (4 شباط 2020) مبادرة جديدة من 6 خطوات لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة.

وطالب العبادي، في بيان، "جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات".

وأورد رئيس ائتلاف النصر، مبادرة من 6 خطوات، قال إنها "لتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية"، جاءت كالتالي:

1.



يكلّف فخامة رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفؤة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما.

2.



تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.





3.



مهام الحكومة الاساس هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

4.



الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني .

5.



اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية ، لضمان اشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية.

6.



تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن، واعادة بسط الامن بالمحافظات العراقية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان، فيما أعلن رئيس الجمهورية، البدء بمشاورات مع الكتل السياسية، لتسمية بديل عن علاوي، خلال 15 يما، وهي المدة الدستورية لذلك.

ويوم أمس الثلاثاء، كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، عن وضع زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجددا.

وقالت المظفر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الائتلاف حيدر العبادي يرفض التكليف لرئاسة الوزراء في حال ترشيحه من قبل الكتل السياسية".

وأضافت، أنه "سيوافق على ذلك اذا كان ترشيحا من الشعب والجماهير المحتجة".

بغداد اليوم-بغداد

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وقال المكصوصي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر الحكيم، في بيان، أن "مشتركات ومصالح كثيرة وعلاقات طيبة تربط العراق مع جار

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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