النزاهة تضبط هدراً بما يقارب الـ 3 مليار دينار بعقد كهرباء في ميسان

2020/03/04 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، الأربعاء (4 آذار 2020)، عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام في عقد تجهيز مديرية توزيع كهرباء ميسان بمنظومات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، مبينة أن قيمة العقد تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفريق تحقيق ميسان، قام بضبط الأوليات الخاصة بعقد ومناقصة تجهيز مديرية كهرباء محافظة ميسان بـ (1000) منظومة إنارة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، مضيفة أن كلفة المشروع الذي يدخل ضمن مشاريع إعمار ميسان بلغت (2,850,000,000) مليار دينار.

وأضافت إن "دائرة الشؤون الفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قامت بتجميع الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتسليمها إلى المخازن، فضلاً عن قيامها بإزالة الهياكل الحديدية المتصلة بها، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام"، لافتة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مستندات تسلُّم الألواح وإدخالها مخزنياً ومستندات إرجاعها".





وأوضحت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه، على السيد قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط جميل المياحي، الأربعاء (04 اذار 2020)، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، بعد تأكيد إصابة شخصين بفايروس كورونا في المحافظة

وقال المياحي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "منفذ زرباطية الحدودي الرابط ب

بغداد اليوم-الديوانية

افاد مصدر في دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (04 اذار 2020)، بسلامة الأشخاص المحجور في مستشفى الديوانية التعليمي من فايروس كورونا، بعد وجود اشتباه بإصابته بالفايروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (04 آذار 2020)، بياناً بشأن تسجيل العراق، أول حالة وفاة بسبب فايروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه لم يتم التاكد إلى الآن من أن سبب الوفاة بـ"كورونا".

وقالت الوزارة في بيان تل

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