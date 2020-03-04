’’فيفا’’ يرسل استفساراً إلى اتحاد الكرة العراقي بشأن تداعيات ’’كورونا’’

2020/03/04 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء ( 4 آذار 2020)، عن استفسار الاتحاد الدولي ’’ف...





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