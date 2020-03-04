وصول وفد من منظمة الصحة العالمية الى النجف

2020/03/04 | 14:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الى محافظة النجف.وقال مصدر ، ان وفدا من منظمة الصحة العالمية وصل قبل قليل الى محافظة النجف. واضاف ان الوفد التقى بالمرجع الديني محمد سعيد الحكيم وتوجه الان الى المرجع الديني لبشير النجفي، مشيرا الى ان زيارته جاءت لبحث الاجراءات الخاصة لمنع انتشالر فايروس كورونا.

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