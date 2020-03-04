دي ليخت يُبرر تفضيله يوفنتوس على برشلونة

2020/03/04 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برر الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، تفضيله بيانكونيري، على برشلونة، رغم الاهتمام القوي من جانب النادي الكتالوني للظفر بخدماته.

وقال دي ليخت، خلال تصريحاته لقناة “Ziggo ” الهولندية: “ما زلت أتحدث كثيرًا مع فرينكي دي يونج، ومن المُضحك أننا كنا نلعب معًا منذ عامين في أياكس”.

وتابع: “الآن أنا ألعب بجانب رونالدو، وفرينكي بجانب ميسي، فهذا غريب جدًا”.

وأضاف: “يوفنتوس وباريس سان جيرمان فقط اهتما بي؟ نعم، وبرشلونة أيضًا”.

واختتم: “لقد درست كل العروض، وتوصلت لاستنتاج مفاده أنني في يوفنتوس يمكنني أن أصبح لاعبًا بأسلوب مختلف، وأكثر اكتمالا”.

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