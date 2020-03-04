بوتين وأردوغان سيناقشان الأزمة في إدلب

2020/03/04 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان العواقب الوخيمة لأزمة إدلب والإجراءات المناسبة لوقف هذه الأزمة.وقال بيسكوف للصحفيين “من المخطط مناقشة أزمة إدلب السورية مع الرئيس أردوغان”.وأضاف بيسكوف قائلا: “من المتوقع أن نتوصل إلى فهم مشترك لما سبق هذه الأزمة […]

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