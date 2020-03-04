خلية الازمة بالنجف تقرر تأجيل الدوام في الجامعات والمدارس الى اشعار آخر

2020/03/04 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة بالنجف، الاربعاء، عن تأجيل الدوام في الجامعات والمدارس الى اشعار آخر.وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “تقرر تأجيل الدوام في الجامعات والمدارس الى اشعار آخر”.واضافت ان “ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلبة ولاتخاذ اجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا”.

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