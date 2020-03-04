اسرة رجل الدين في السليمانية تنفي وفاته بكورونا

2020/03/04 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت أسرة رجل الدين الذي توفي في وقت سابق اليوم في محافظة السليمانية أن يكون سبب الوفاة هو إصابته بمرض فيروس كورونا.وأكدت الأسرة لرئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان عبدالله ويسي، أن "المتوفي كان كبير السن و يعاني من امراض مزمنة منها القلب وتغيير صماماته وضغط الدم وغيرها"، نافين أن "يكون سبب الوفاة هو إصابته بمرض فيروس كورونا".واصدرت وزارة الصحة والبيئة في العاصمة بغداد في وقت سابق اليوم الاربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مشيرة إلى أن المتوفي لم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بالفايروس أم لا.وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً.

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