ما حقيقة تفاوض ريال مدريد مع صلاح

2020/03/04 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تداولت تقارير صحفية، مؤخرا، أنباء تفيد بدخول نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.ونفى مصدر من داخل نادي ليفربول، ما نشر بخصوص تلقي صلاح عرضا للانتقال إلى الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وقال المصدر في تصريحات: "ريال مدريد لم يتحدث مع صلاح أو حتى وكيل اللاعب، ولم تصل لمسؤولي ليفربول عروض من جانب أي نادٍ خلال الفترة الأخيرة مطلقا".واختتم بقوله: "صلاح سعيد للغاية في ليفربول، هو يشعر بالاستقرار هناك وسط مناخ أسري رائع، ولذلك من المستبعد رحيله، على الأقل خلال الوقت الراهن".وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، لينجح في قيادة الفريق للفوز ببطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.كما حصل صلاح مع "الريدز" على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين متتاليين، وبات قريبا من حصد لقب البريمييرليج.

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