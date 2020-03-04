نائب: مشاورات صالح والكتل السياسية خلصت الى طرح اسماء مرشحين سبقت تكليف علاوي

2020/03/04 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد عضو مجلس النواب عبود العيساوي أن المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية برهم صالح مع قادة الكتل تداولت الاسماء المرشحة سابقاً قبل تكليف علاوي بتشكيل الحكومة.وقال العيساوي في تصريح تابعته "كلكامش برس" إن "المشاورات السياسية مع رئيس الجمهورية طرحت العديد من الاسماء المرشحة سابقاً من بينها (محمد شياع السوداني وعلي شكري ومصطفى الكاظمي ونعيم السهيل)".وأضاف أن "الكتل السياسية مطالبة بالاستفادة من تجربة علاوي في تشكيل الحكومة وطرح اسم متفق عليه يحظى بمقبولية باقي الأطراف السياسية"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية لم تتفق حتى الآن على اسم معين لتكليفه بتشكيل الحكومة".ولفت إلى أن "تجمع الـ 170 نائباً، لم يكن لاختيار شخصية لرئاسة الوزراء، وانما للاتفاق على مواصفات تلك الشخصية، والتي يجب أن تتناغم مع مطالب المتظاهرين".وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة، فيما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح بدء المشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.

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