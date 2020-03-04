قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: مزارعو الأنبار يعانون من قلة الأسمدة والبذور

2020/03/04 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اقر قائممقام قضاء الحبانية في محافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاربعاء، بقلة حصة مزارعي المحافظة من الاسمدة والبذور المقدمة من وزارة الزراعة .وقال الدليمي، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “حصة مزارعي قضاء الحبانية والخالدية والجزيرة شرقي مدينة الرمادي، من الاسمدة والبذور المقدمة من وزارة الزراعة قليلة ولا تلبي الطموح […]

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