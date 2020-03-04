وزارة الصناعة تنجح بإنتـاج مـادة قيـر التسطيـح باستخدام مـواد أوليـة محليـة بدل المستـورد

2020/03/04 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن رافـد عبـد الجليـل جبـار، الأربعاء، عن نجاح كادر مصنع المنتجات الانشائية وبجهود استثنائية في تصنيع مادة قير التسطيح بمواصفات عالية الجودة بأستخدام مواد اولية محلية بدلاً عن المواد الأولية التي تستورد من الخارج لإنتاج هذه المادة .وقال جبار في بيان تلقته وكالة صدى،

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