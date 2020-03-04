التنمر.. هدى الغامدي

2020/03/04 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: هدى الغامدي مما لا شك فيه أن للتنمر أنواعا كثيرة منها المباشر وغير المباشر كالتنمر اللفظي، الجسدي والعاطفي، إلا أن هناك شكلا آخر من أشكال التنمر لا يقل أهمية عن الأشكال الأخرى وهو التنمر الإلكتروني والذي يستخدم فيه المجرم (المتنمر) الوسائل الإلكترونية في أفعاله ضد الآخرين، ولا شك أنه ومع اتساع أفق الفضاء في […]

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