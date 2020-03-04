العراق يعلن ترحيل 82 طفلا داعشيا الى اذربيجان

2020/03/04 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الاربعاء عن ترحيل عشرات الاطفال من ذوي تنظيم داعش الى موطنهم الاصلي في اذربيجان.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان اليوم ان الوزارة تُشارك في ترحيل 82 طفلاً إلى جمهوريّة آذربيجان كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ.

واشار الى ان عدد المُرحّلين من العراق وصل إلى 828 طفلاً من مختلف الجنسيّات.

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