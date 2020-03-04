مصادر اماراتية تكشف عن اصابة محمد بن زايد بفايروس كورونا

2020/03/04 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت مصادر محلية في دولة الإمارات، الاربعاء، عن إصابة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بفيروس كورونا المستجد.

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