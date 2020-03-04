المياحي يغلق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران بعد تأكيد إصابتين بكورونا في واسط

2020/03/04 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن محافظ واسط جميل المياحي، الأربعاء (04 اذار 2020)، إغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، بعد تأكيد إصابة شخصين بفايروس كورونا في المحافظة

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