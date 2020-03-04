خاص لـ”العهد نيوز”.. ابطال مفعول صاروخين اثنين بعملية امنية غربي الرمادي

2020/03/04 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بان القوات الامنية ابطلت مفعول صاروخين من مخلفات مجرمي داعش غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استهدفت منطقة الجزيرة بقضاء حديثة غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها ابطال مفعول صاروخين من مخلفات مجرمي داعش ابان سيطرته […]

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